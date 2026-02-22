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Постер фильма TheatreHD: Арена ди Верона: Набукко
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TheatreHD: Арена ди Верона: Набукко

, 2025
Arena di Verona: Nabucco
Италия / опера / 18+
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Постер фильма TheatreHD: Арена ди Верона: Набукко
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О фильме

«Дюна», «Звёздные войны», «Стартрек»? – Ультрасовременный «Набукко» с Анной НетребкоСветовые эффекты, самая современная сценическая техника, «пасхалки» для поклонников «далёких-далёких галактик» вкупе с шармом классической оперы – великолепная футуристическая постановка Стефано Поды стала хитом фестиваля на Арене ди Верона-2025.В своей интерпретации Пода убирает исторический контекст. Мощное режиссёрское высказывание – в самом визуале спектакля: совершенно космические костюмы, фантастическая пластическая драматургия со сложными балетным и фехтовальными сценами; две грандиозные металлические конструкции, олицетворяющие враждующие народы, наполняют постановку вневременным символизмом.В партии Абигайль, дочери Набукко, одной из наиболее требовательных партий для сопрано в вердиевском репертуаре, – Анна Нетребко. В роли вавилонского царя –знаменитый монгольский баритон Амартувшин Энхбатын.Опера «Набукко», премьера которой состоялась в Милане в 1842 году, была первым значительным успехом молодого тогда Джузеппе Верди. Опера отличается мощными хоровыми партиями и ярким драматическим сюжетом.Опера рассказывает о падении Иерусалима и пленении евреев вавилонским царем Навуходоносором. Город осажден вавилонскими войсками, дочь царя Фенена — заложница израильтян. Старшая дочь Навуходоносора Абигайль решает свергнуть царя и занять его трон. После завоевания города Навуходоносор впадает в безумие из-за своей гордыни, но увидев, что младшей дочери грозит опасность, раскаивается и умоляет бога израильтян возвратить ему разум.Пода переносит действие оперы из конкретной эпохи в вечное настоящее, создавая универсальную притчу. Для него враждующие стороны не иудеи и вавилоняне, а любые народы дня сегодняшнего, вчерашнего и, возможно, завтрашнего, для которых есть надежда на объединение и мир в конце.Пинхас Штейнберг дирижирует хором и оркестром Арены с энтузиазмом и огнём, тонко понимая, когда следует раскрыть всю мощь оркестра, а когда позволить голосам взлететь в итальянской ночи.

В ролях

Анна Нетребко
Анна Нетребко
Кристиан ван Хорн
Amartuvshin Enkhbat
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 2 часа 27 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 22 февраля 2026
Дата выхода
22 февраля 2026 Казахстан 12+

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 24 ноября 2025

Отзывы о фильме

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Балтика
19:30 от 1100 ₽
Полное расписание и билеты

«TheatreHD: Арена ди Верона: Набукко» в кинотеатрах

ср 29
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