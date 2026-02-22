«Дюна», «Звёздные войны», «Стартрек»? – Ультрасовременный «Набукко» с Анной НетребкоСветовые эффекты, самая современная сценическая техника, «пасхалки» для поклонников «далёких-далёких галактик» вкупе с шармом классической оперы – великолепная футуристическая постановка Стефано Поды стала хитом фестиваля на Арене ди Верона-2025.В своей интерпретации Пода убирает исторический контекст. Мощное режиссёрское высказывание – в самом визуале спектакля: совершенно космические костюмы, фантастическая пластическая драматургия со сложными балетным и фехтовальными сценами; две грандиозные металлические конструкции, олицетворяющие враждующие народы, наполняют постановку вневременным символизмом.В партии Абигайль, дочери Набукко, одной из наиболее требовательных партий для сопрано в вердиевском репертуаре, – Анна Нетребко. В роли вавилонского царя –знаменитый монгольский баритон Амартувшин Энхбатын.Опера «Набукко», премьера которой состоялась в Милане в 1842 году, была первым значительным успехом молодого тогда Джузеппе Верди. Опера отличается мощными хоровыми партиями и ярким драматическим сюжетом.Опера рассказывает о падении Иерусалима и пленении евреев вавилонским царем Навуходоносором. Город осажден вавилонскими войсками, дочь царя Фенена — заложница израильтян. Старшая дочь Навуходоносора Абигайль решает свергнуть царя и занять его трон. После завоевания города Навуходоносор впадает в безумие из-за своей гордыни, но увидев, что младшей дочери грозит опасность, раскаивается и умоляет бога израильтян возвратить ему разум.Пода переносит действие оперы из конкретной эпохи в вечное настоящее, создавая универсальную притчу. Для него враждующие стороны не иудеи и вавилоняне, а любые народы дня сегодняшнего, вчерашнего и, возможно, завтрашнего, для которых есть надежда на объединение и мир в конце.Пинхас Штейнберг дирижирует хором и оркестром Арены с энтузиазмом и огнём, тонко понимая, когда следует раскрыть всю мощь оркестра, а когда позволить голосам взлететь в итальянской ночи.