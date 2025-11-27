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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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7.3
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Andhra King Taluka
7.3
Andhra King Taluka
, 2025
Andhra King Taluka
Индия / драма / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.3
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0
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В ролях
Рам Потинени
Sagar
Bhagyashri Borse
Mahalakashmi
Упендра
Andhra King
Rahul Ramakrishna
Eshwar
Рао Рамеш
Simhadri
Втв Ганеш
Collector
Мурли Шарма
Purushottam
Веннела Кишор
Satya
Chanti
Kruthi Kanj Singh Rathod
Professor
Avinashvarma
Gang
Режиссер
Махеш Бабу
Сценарист
Махеш Бабу
,
Anurag Kautoori
Композитор
Vivek Mervin
,
Vivek Siva
,
Mervin Solomon
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
3 часа 0 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
27 ноября 2025
Дата выхода
27 ноября 2025
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$77 790
Производство
Mythri Movie Makers, T Series
Другие названия
Andhra King Taluka, Andhra King Thaluka
Еще
Рейтинг фильма
7.3
Оцените
10
голосов
6.5
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 24 ноября 2025
Отзывы о фильме
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