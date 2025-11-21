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Постер фильма За спорт! За жизнь!
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За спорт! За жизнь!

, 2024
За спорт! За жизнь!
Россия / документальный / 18+
Постер фильма За спорт! За жизнь!

О фильме

Продюсерский центр «Динамо» — многопрофильная компания, специализирующаяся на реализации социально значимых проектов в области культуры и спорта, а также патриотическом воспитании молодёжи. Команда центра снимает множество фильмов, посвящённых легендам советского спорта. Картины показываются на федеральных каналах, в онлайн-кинотеатрах и побеждают на многих фестивалях, завоёвывая свою преданную аудиторию среди спортивных фанатов и рядовых зрителей всех возрастов. Звёзды российского кино, эстрады и титулованные атлеты делятся впечатлениями о проектах продюсерского центра, рассказывают о своих кумирах в мире спорта и рассуждают о том, что значит быть настоящим патриотом.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2024

Где посмотреть фильм

ОККО

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 21 ноября 2025

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