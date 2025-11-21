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Две выдающиеся российские саблистки Софья Великая и София Позднякова рассказывают о своём пути в большой спорт через яркие победы и досадные поражения к заслуженным титулам олимпийских чемпионок. Какие черты характера и жизненные принципы помогают добиться высот в профессиональном спорте? Как не пасть духом после тяжёлых травм, побороть сомнения и слабости, справиться с непредвиденными жизненными обстоятельствами и обрести веру в себя? Вдохновляющие истории титулованных спортсменок, полные глубоких рассуждений и искренних эмоций.