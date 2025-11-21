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23 ноября смотрите прямую трансляцию с Исторической сцены Большого театра: капитальное возобновление оперы Родиона Щедрина «Мёртвые души» – спектакля в живописной традиционной постановке выдающегося советского театрального режиссёра Бориса Покровского и Народного художника СССР Валерия Левенталя. Музыкальный руководитель и дирижёр – Валерий Гергиев.В рамках масштабного музыкального фестиваля – «Майя и Родион», посвящённого памяти выдающегося композитора и легендарной балерины.Музыкальный руководитель и дирижёр – Валерий Гергиев