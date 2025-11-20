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20 ноября, в день 100-летия легендарной балерины Майи Михайловны Плисецкой, смотрите прямую трансляцию с Исторической сцены Большого театра — большой памятный вечер, посвященный Майе Плисецкой и композитору Родиону Щедрину в рамках масштабного музыкального фестиваля «Майя и Родион». Программа включает в себя разные жанры искусства: от фрагментов балетов и хореографических миниатюр при участии прославленных танцовщиков до знаменитой «Кармен-сюиты» Бизе–Щедрина и черно-белой кинохроники с симфоническим сопровождением.