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Постер фильма Большой театр: Гала-концерт к 100-летию со дня рождения Майи Плисецкой
Киноафиша Фильмы Большой театр: Гала-концерт к 100-летию со дня рождения Майи Плисецкой

Большой театр: Гала-концерт к 100-летию со дня рождения Майи Плисецкой

, 2025
Россия / концерт / 18+
Постер фильма Большой театр: Гала-концерт к 100-летию со дня рождения Майи Плисецкой

О фильме

20 ноября, в день 100-летия легендарной балерины Майи Михайловны Плисецкой, смотрите прямую трансляцию с Исторической сцены Большого театра — большой памятный вечер, посвященный Майе Плисецкой и композитору Родиону Щедрину в рамках масштабного музыкального фестиваля «Майя и Родион». Программа включает в себя разные жанры искусства: от фрагментов балетов и хореографических миниатюр при участии прославленных танцовщиков до знаменитой «Кармен-сюиты» Бизе–Щедрина и черно-белой кинохроники с симфоническим сопровождением.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2025

Рейтинг фильма

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Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 20 ноября 2025

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