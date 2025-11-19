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Постер фильма Человек — человек
Киноафиша Фильмы Человек — человек

Человек — человек

, 2022
Chelovek - chelovek
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Человек — человек

О фильме

Обывателю не так уж важно — как делятся обязанности, кто за что отвечает в сфере медицинской помощи, нам важно, чтобы нас вылечили, спасли. И если с врачом мы можем посоветоваться даже удаленно, использовать телемедицину, консультации по интернету, то профессия медицинской сестры, акушерки — это непосредственный контакт с пациентом. По интернету и по телефону вам не смогут сделать укол, прокапать в вену лекарство, облегчить боль массажем, удаленно нельзя принять роды, провести процедуру, наложить гипс и не подержать за руку уходящего пациента в реанимации. Только медицинская сестра находится между врачом и больным человеком, именно знаниями врача и последующим уходом медсестер излечивается пациент. Фильм задуман как манифест о профессии, в тот момент, когда сестринское дело и акушерство находятся в кризисе — необходим толчок и развитие в новые стороны всей системы среднего медицинского образования и непрерывного медицинского образования.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 57 минут
Год выпуска 2022

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 19 ноября 2025

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