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Постер фильма Транссиб. Едем дальше
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Транссиб. Едем дальше

, 2022
Transsib! Edem dalshe
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Транссиб. Едем дальше

О фильме

Поезд Москва-Владивосток идет 6 дней. 9288 километров. 146 часов 22 минуты в пути. 146 станций. Восемь раз за это время переводят стрелки часов. Поезд пересекает две части света — Европу и Азию. Вместе с героями картины зритель отправляется в антропологическое путешествие по Транссибу. Как от станции к станции меняется страна и люди? Что общего и какой уникальный код идентичности у тех, кто живет в разных городах вдоль самой длинной в мире железнодорожной магистрали?

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2022

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 19 ноября 2025

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