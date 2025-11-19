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Поезд Москва-Владивосток идет 6 дней. 9288 километров. 146 часов 22 минуты в пути. 146 станций. Восемь раз за это время переводят стрелки часов. Поезд пересекает две части света — Европу и Азию. Вместе с героями картины зритель отправляется в антропологическое путешествие по Транссибу. Как от станции к станции меняется страна и люди? Что общего и какой уникальный код идентичности у тех, кто живет в разных городах вдоль самой длинной в мире железнодорожной магистрали?