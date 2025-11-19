За свою карьеру Игорь Коновалов снял 79 полнометражных фильмов. Пять лет назад он продал свою квартиру и все деньги вложил в кино, которое не принесло ему ни копейки. Сейчас Игорь бездомный, но даже оказавшись в такой жизненной ситуации не отступает от мечты заниматься кинопроизводством. Неповторимый авторский стиль фильмов Игоря в том, что сюжет чаще всего нелогичен, актёры нелепы, а оператор снимет скорее ножки актрисы, чем драматичный момент. Но эти фильмы искренние, живые и незаслуженно обделенные зрительским вниманием. Что движет таким человеком: безумие или любовь к своему делу? Авторы фильма попытаются узнать.