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Постер фильма Краткая история русской культуры от Древней Руси до наших дней
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Краткая история русской культуры от Древней Руси до наших дней

, 2023
Kratkaya istoriya russkoy kultury
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Краткая история русской культуры от Древней Руси до наших дней

О фильме

Фильм о том, как развивалась русская культура от Древней Руси до наших дней.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2023

Где посмотреть фильм

ОККО

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 19 ноября 2025

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