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Краткая история русской культуры от Древней Руси до наших дней
Краткая история русской культуры от Древней Руси до наших дней
, 2023
Kratkaya istoriya russkoy kultury
Россия / документальный / 18+
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О фильме
Фильм о том, как развивалась русская культура от Древней Руси до наших дней.
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Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
60 минут
Год выпуска
2023
Где посмотреть фильм
ОККО
Рейтинг фильма
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Обновлено 19 ноября 2025
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Краткая история русской культуры от Древней Руси до наших дней - смотреть в онлайн-кинотеатре
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