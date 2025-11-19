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Постер фильма Потапов@doc
Киноафиша Фильмы Потапов@doc

Потапов@doc

, 2023
Potapov@doc
Россия / документальный, биография / 18+
Постер фильма Потапов@doc

О фильме

Сергей Потапов — один из родоначальников «волны якутского кино». Сэргэ — человек-легенда, одни считают его гением арктического этномодерна, другие приписывают ему скандальную славу «якутского Тарантино». Потапов становится для петербуржцев поводырем по «внутренней стране Саха», населенной духами эпоса Олонхо. В конце июня республика Саха отмечает национальный праздник Ысыах — якутский новый год, символ возрождения и изобилия. Древний ритуал совпадает с днем рождения главного героя — и это лишь один из ключей для разгадки якутского мастера, седлающего потоки реальности.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 44 минуты
Год выпуска 2023

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 19 ноября 2025

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