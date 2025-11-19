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Уральские радиобиологи и радиоэкологи исследуют поведение радиоизотопов в месте, где пролег Восточно-Уральский радиационный след от первой крупной в СССР радиационной аварии. Она случилась в Челябинской области в 1957 году. Несмотря на то, что прошли десятилетия с момента аварии, ученые до сих пор продолжают исследовать эту территорию и находить уникальные закономерности поведения радионуклидов, что помогает использовать полученные знания в практической плоскости, в области безопасности человека. ВУРС является одним из немногих в мире мест, представляющим возможность наблюдать за воздействием радионуклидов на растения и животных в реальных условиях.