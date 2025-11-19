В степи на территории государственного природного Оренбургского заповедника в естественной среде обитания проживает небольшая популяция диких лошадей Пржевальского. Научные сотрудники занимаются реинтродукцией вида, чтобы однажды выпустить животных в дикую природу. Пока что это невозможно: без человека виду грозит вымирание. Как видит мир сама дикая лошадь? Люди готовы изучать сегодня и ее точку зрения. Лошади Пржевальского живут гаремами, в относительно строгой иерархии, по психологии близки людям, но в то же время остаются дикими со своими животными инстинктами и привычками. И хоть лошади и интересуются человеком, они опасны для него: одно неосторожное движение может закончиться для человека летальным исходом. Несмотря на это, у сотрудников складываются тёплые и дружеские отношения с некоторыми из лошадей, каждую они знают в лицо и по именам. Фильм транслирует два взгляда на реальность: лошади и человека.