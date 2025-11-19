Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Как не сдаться и не сломаться, пережив страшное событие? Оказавшись в безвыходной ситуации, только опустившись на самое дно, поймешь — вернешься наверх или нет. В этой истории сплетаются удивительные судьбы трех героев. У каждого из них инвалидность и своя жизненная драма. Но всех героев объединяет одна большая любовь, а именно любовь к воде и… дайвинг, который полностью меняет их реальность и помогает найти свой новый уникальный путь.