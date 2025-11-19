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Глубина со смыслом

, 2023
Glubina so smyslom
Россия / документальный / 18+

О фильме

Как не сдаться и не сломаться, пережив страшное событие? Оказавшись в безвыходной ситуации, только опустившись на самое дно, поймешь — вернешься наверх или нет. В этой истории сплетаются удивительные судьбы трех героев. У каждого из них инвалидность и своя жизненная драма. Но всех героев объединяет одна большая любовь, а именно любовь к воде и… дайвинг, который полностью меняет их реальность и помогает найти свой новый уникальный путь.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2023

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 19 ноября 2025

Отзывы о фильме

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