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Алексей Леонов. Космос внутри
Алексей Леонов. Космос внутри
, 2023
Aleksey Leonov. Kosmos vnutri
Россия / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 15 минут
Год выпуска
2023
Рейтинг фильма
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0
голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Обновлено 19 ноября 2025
Отзывы о фильме
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