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История пионеров московского индастриала. 90-е были для московского индастриала сумеречным временем: никто не понимал, что будет дальше, останется эта сцена в андеграунде или займет свою нишу в мейнстриме. Экспериментаторы с впечатляющим набором инструментов, от найденных на свалке железяк и самодельных звуковых машин до аналоговых синтезаторов. Из объединяло желание звучать, и звучать громко. Эхо этого грохота — в воспоминаниях музыкантов и очевидцев, впервые собранных воедино на экране.