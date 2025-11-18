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Мотокросс. Несмотря ни на что

, 2023
Motokross. Nesmotrya ni na chto
Россия / документальный / 18+

О фильме

О мотокроссе без прикрас. Реальные истории российских чемпионов, их травм и преодолений.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 42 минуты
Год выпуска 2023

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 18 ноября 2025

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