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Мотокросс. Несмотря ни на что
Мотокросс. Несмотря ни на что
, 2023
Motokross. Nesmotrya ni na chto
Россия / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
О фильме
О мотокроссе без прикрас. Реальные истории российских чемпионов, их травм и преодолений.
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Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
42 минуты
Год выпуска
2023
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Обновлено 18 ноября 2025
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