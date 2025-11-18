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Постер мультфильма Веснушка, Кипятоша и Волшебный фонарь
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Веснушка, Кипятоша и Волшебный фонарь

, 2023
Vesnushka, Kipyatosha i Volshebniy fonar
Россия / анимация, семейный, приключения, детский / 18+
Постер мультфильма Веснушка, Кипятоша и Волшебный фонарь

О фильме

Главные герои, ведущие Детского радио — любопытная девочка Веснушка и говорящий чайник Кипятоша — уже не раз мешали коварным злодеям сорвать празднование Нового года. На это раз друзья оказываются в усадьбе Деда Мороза в ту самую ночь, когда главный зимний волшебник развозит детям подарки. Герои ведут репортаж из резиденции Деда Мороза, и тут начинают происходить удивительные события. Известный ученый показывает волшебнику свое новое изобретение — волшебный фонарь. Прибор специально разработан для сверхточной доставки подарков. Впервые наука и магия объединились для совершения новогодних чудес: теперь ни один подарок не потеряется и не перепутается. Все дети получат их вовремя и в лучшем виде! Но неожиданно что-то идет не так. Веснушка и Кипятоша вновь отправляются в невероятное путешествие, чтобы спасти Новый год!

В ролях

Мария Швыдко
Роман Максимов
Андрей Евсеев
Николай Ларин
Анастасия Дорохова
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 4 минуты
Год выпуска 2023

Рейтинг мультфильма

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Место в рейтинге
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Обновлено 18 ноября 2025

Отзывы о мультфильме

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