Главные герои, ведущие Детского радио — любопытная девочка Веснушка и говорящий чайник Кипятоша — уже не раз мешали коварным злодеям сорвать празднование Нового года. На это раз друзья оказываются в усадьбе Деда Мороза в ту самую ночь, когда главный зимний волшебник развозит детям подарки. Герои ведут репортаж из резиденции Деда Мороза, и тут начинают происходить удивительные события. Известный ученый показывает волшебнику свое новое изобретение — волшебный фонарь. Прибор специально разработан для сверхточной доставки подарков. Впервые наука и магия объединились для совершения новогодних чудес: теперь ни один подарок не потеряется и не перепутается. Все дети получат их вовремя и в лучшем виде! Но неожиданно что-то идет не так. Веснушка и Кипятоша вновь отправляются в невероятное путешествие, чтобы спасти Новый год!