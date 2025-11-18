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Постер фильма Отражение балтийского неба. Истребители
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Отражение балтийского неба. Истребители

, 2025
Отражение балтийского неба. Истребители
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Отражение балтийского неба. Истребители

О фильме

Команда ЦПИ РГО при поддержке Фонда президентских грантов отправляется в экспедицию Финскому заливу по следам боевых самолётов времён Великой Отечественной войны. Её миссия — рассказать героические истории пилотов, защищавших балтийское небо. Каждый день лётчики морской авиации КБФ совершали десятки вылетов, сражаясь с вражескими кораблями, поддерживая сухопутные войска и атакуя вражеские объекты. Первым найденным самолётом стал один из истребителей «Харрикейн», которые поставляли из Великобритании по ленд-лизу в годы Великой Отечественной войны. Специалисты изучают архивные документы и отчёты пилотов, чтобы установить их имена и отдать дань памяти погибшим героям.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2025

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 18 ноября 2025

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