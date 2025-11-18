Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Команда ЦПИ РГО при поддержке Фонда президентских грантов отправляется в экспедицию Финскому заливу по следам боевых самолётов времён Великой Отечественной войны. Её миссия — рассказать героические истории пилотов, защищавших балтийское небо. Каждый день лётчики морской авиации КБФ совершали десятки вылетов, сражаясь с вражескими кораблями, поддерживая сухопутные войска и атакуя вражеские объекты. Первым найденным самолётом стал один из истребителей «Харрикейн», которые поставляли из Великобритании по ленд-лизу в годы Великой Отечественной войны. Специалисты изучают архивные документы и отчёты пилотов, чтобы установить их имена и отдать дань памяти погибшим героям.