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7.5
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Premante
7.5
Premante
, 2025
Premante
Индия / комедия, мелодрама / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.5
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Не пойду
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В ролях
Priyadarshi Pulikonda
Madhi
Анандхи
Ramya
Веннела Кишор
Sampath
Suma Kanakala
Asha Mary
Гипер Аади
Prem
Абхай Бетиганти
Ravi
Рашмика Манданна
Self - (Cameo)
Kireeti
Madhi’s friend
Surabhi Prabhavathi
Madhi’s mother
Рави Пракаш
Asha Husband
Kedar Shankar
Ramya Father
Mahesh Yadav Chintala
Режиссер
Navaneeth Sriram
Сценарист
Navaneeth Sriram
,
Raj Kumar Kusuma
,
Karthik Thupurani
Композитор
Leon James
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Год выпуска
2025
Премьера в мире
21 ноября 2025
Дата выхода
21 ноября 2025
Индия
U/A 13+
21 ноября 2025
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$7 456
Производство
Asian Cinemas, Spirit Media, Sree Venkateswara Cinemas
Другие названия
Premante
Еще
Рейтинг фильма
7.5
Оцените
15
голосов
6.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Лучшие комедии
Обновлено 18 ноября 2025
Отзывы о фильме
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