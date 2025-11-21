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Расположенный на туманных холмах Кааттукунну, на границе Кералы и Карнатаки, эко̅ разворачивается в пейзаже, одновременно прекрасном и суровом, где природа хранит свои тайны. Этот край дикий и необузданный, его тишину нарушает лишь эхо собачьего лая, разносящегося по лесистым холмам. Когда-то здесь жил легендарный собаковод по имени Куриачан, а теперь Кааттукунну – место, где истории становятся легендами. Остались лишь стареющая женщина, её слуга и те немногие, кто ищет Куриачана, чтобы отомстить. Даже в его отсутствие присутствие Куриачана всё ещё ощущается – он наблюдает, ждёт и правит холмами.
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