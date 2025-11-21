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Постер фильма Еко
8.4
Еко - Трейлер
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8.4

Еко

, 2025
Eko
Индия / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Еко
8.4
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Еко - Трейлер
Еко  Трейлер

О фильме

Расположенный на туманных холмах Кааттукунну, на границе Кералы и Карнатаки, эко̅ разворачивается в пейзаже, одновременно прекрасном и суровом, где природа хранит свои тайны. Этот край дикий и необузданный, его тишину нарушает лишь эхо собачьего лая, разносящегося по лесистым холмам. Когда-то здесь жил легендарный собаковод по имени Куриачан, а теперь Кааттукунну – место, где истории становятся легендами. Остались лишь стареющая женщина, её слуга и те немногие, кто ищет Куриачана, чтобы отомстить. Даже в его отсутствие присутствие Куриачана всё ещё ощущается – он наблюдает, ждёт и правит холмами.

В ролях

Нараин
Navykkaran
Ашокан
Appootty
Sandeep Pradeep
Peeyoos
Сахир Мохаммед
Pappachan
Бину Паппу
Lorry Driver
Biana Momin
Mlaathi Chedathi
Саурабх Сачдева
Kuriachan
Vineeth
Mohan Pothan
Ranjith Shekhar
Lorry Cleaner
Sim Zhi Fei
Soyi
Режиссер Dinjith Ayyathan
Сценарист Bahul Ramesh
Композитор Mujeeb Majeed
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 21 ноября 2025
Дата выхода
27 ноября 2025 Литва N13
21 ноября 2025 ОАЭ 18TC
28 ноября 2025 Польша
Сборы в мире $1 342 756
Производство Aaradyaa Creations
Другие названия
Eko, Ekō

Рейтинг фильма

8.4
Оцените 15 голосов
7.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 17 ноября 2025

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