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Черная пантера 3

Black Panther 3
США / 18+

В ролях

Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Режиссер Райан Куглер
Сценарист Райан Куглер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Производство Kevin Feige Productions, Marvel Studios
Другие названия
Black Panther 3

Рейтинг фильма

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Обновлено 17 ноября 2025

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