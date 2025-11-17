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Черная пантера 3
Черная пантера 3
Black Panther 3
США / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Места съёмок
В ролях
Дензел Вашингтон
Режиссер
Райан Куглер
Сценарист
Райан Куглер
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Производство
Kevin Feige Productions, Marvel Studios
Другие названия
Black Panther 3
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Рейтинг фильма
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Обновлено 17 ноября 2025
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