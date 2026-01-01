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Варанаси

, 2027
GlobeTrotter
Индия / боевик, приключения, триллер
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Варанаси - Трейлер
Варанаси  Трейлер

В ролях

Махеш Бабу
Lord Rama
Приянка Чопра Джонас
Приянка Чопра Джонас
Mandakini
Притхвирадж Сукумаран
Kumbha
Пракаш Радж
Режиссер С.С. Раджамули
Сценарист С.С. Раджамули, К. В. Виджайендра Прасад
Композитор М. М. Киравани
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Год выпуска 2027
Премьера в мире 7 апреля 2027
Дата выхода
7 апреля 2027 Индия
Бюджет $170 000 000
Производство Showing Business, Sri Durga Arts
Другие названия
Varanasi, Gen63, GlobeTrotter, SSMB29, Vaaranaasi, S.S. Rajamouli's వారణాసి

Рейтинг фильма

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Обновлено 17 ноября 2025

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Варанаси - Трейлер
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