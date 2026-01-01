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Скоро в прокате «Безумная старуха»
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Варанаси
Варанаси
, 2027
GlobeTrotter
Индия / боевик, приключения, триллер
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Варанаси
Трейлер
Трейлер
В ролях
Махеш Бабу
Lord Rama
Приянка Чопра Джонас
Mandakini
Притхвирадж Сукумаран
Kumbha
Пракаш Радж
Режиссер
С.С. Раджамули
Сценарист
С.С. Раджамули
,
К. В. Виджайендра Прасад
Композитор
М. М. Киравани
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Год выпуска
2027
Премьера в мире
7 апреля 2027
Дата выхода
7 апреля 2027
Индия
Бюджет
$170 000 000
Производство
Showing Business, Sri Durga Arts
Другие названия
Varanasi, Gen63, GlobeTrotter, SSMB29, Vaaranaasi, S.S. Rajamouli's వారణాసి
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Обновлено 17 ноября 2025
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