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Существует ли научно обоснованный метод прогнозирования далёкого будущего? И живём ли мы в мире, который был «рассчитан» предсказателями прошлого? В фильме приняли участие футурологи и прогнозисты, а также специалисты из самых разных областей деятельности. Философ, писатель-фантаст, учёный, инновационный предприниматель и специалист по градостроительству — каждый из героев поделился своим уникальным видением будущего.