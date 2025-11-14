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Постер фильма Будущее
Киноафиша Фильмы Будущее

Будущее

, 2023
Buduschee
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Будущее

О фильме

Существует ли научно обоснованный метод прогнозирования далёкого будущего? И живём ли мы в мире, который был «рассчитан» предсказателями прошлого? В фильме приняли участие футурологи и прогнозисты, а также специалисты из самых разных областей деятельности. Философ, писатель-фантаст, учёный, инновационный предприниматель и специалист по градостроительству — каждый из героев поделился своим уникальным видением будущего.

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2023

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 14 ноября 2025

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