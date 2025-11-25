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Постер фильма Дихотомии
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Дихотомии

, 2023
Dihotomii
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Дихотомии

О фильме

Рассказ о людях в медицине. Фильм построен на откровенных воспоминаниях и размышлениях 50 человек, которые лечатся, лечат, помогают выздоравливать и принимать себя в новом качестве. Перед камерой они впервые выходят из функциональных ролей «врач — пациент», делятся всем наболевшим, что не могли сказать в моменте, и размышляют о темах, которые редко обсуждаются в контексте медицины — о гендере, деньгах, вере в высшие силы, о романтических и сексуальных отношениях и обо всем, что им по-человечески важно.

Режиссер Анна Симакова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2023
Другие названия
Dichotomii

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 25 ноября 2025

Отзывы о фильме

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