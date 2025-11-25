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Рассказ о людях в медицине. Фильм построен на откровенных воспоминаниях и размышлениях 50 человек, которые лечатся, лечат, помогают выздоравливать и принимать себя в новом качестве. Перед камерой они впервые выходят из функциональных ролей «врач — пациент», делятся всем наболевшим, что не могли сказать в моменте, и размышляют о темах, которые редко обсуждаются в контексте медицины — о гендере, деньгах, вере в высшие силы, о романтических и сексуальных отношениях и обо всем, что им по-человечески важно.