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По завещанию богатого барина его приживалу Тихону Ивановичу Недопюскину достается в вечное и потомственное владение деревенька Бесселендеевка с 22 душами. Присутствующие на оглашении завещания родственники и соседи покойного начинают издеваться над растерявшимся Тихоном Ивановичем. Четвероюродный племянник покойного, обедневший столбовой дворянин Пантелей Еремеевич Чертопханов вступается за беднягу и вызывает на дуэль его главного обидчика.