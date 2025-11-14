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Постер фильма Жизнь-игра
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Жизнь-игра

, 2000
Zhizn-igra
Беларусь / драма / 18+
Постер фильма Жизнь-игра

О фильме

По завещанию богатого барина его приживалу Тихону Ивановичу Недопюскину достается в вечное и потомственное владение деревенька Бесселендеевка с 22 душами. Присутствующие на оглашении завещания родственники и соседи покойного начинают издеваться над растерявшимся Тихоном Ивановичем. Четвероюродный племянник покойного, обедневший столбовой дворянин Пантелей Еремеевич Чертопханов вступается за беднягу и вызывает на дуэль его главного обидчика.

В ролях

Андрей Бубашкин
Иван Павлов
Иван Павлов
Александр Беспалый
Евгений Леонтьев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Беларусь
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2000

Рейтинг фильма

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Обновлено 14 ноября 2025

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