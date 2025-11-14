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Постер фильма Дикая природа Канарских островов
Киноафиша Фильмы Дикая природа Канарских островов

Дикая природа Канарских островов

, 2021
Wild Canary Islands
Испания / документальный / 18+
Постер фильма Дикая природа Канарских островов

О фильме

Канарские острова — архипелаг, окружённый водами Атлантического океана. Все острова имеют вулканическое происхождение, и каждый не похож на другой. Здесь можно встретить суровый вулканический ландшафт и реликтовые лавры, пустынные дюны и сосновые леса. Благодаря изолированности и особенностям климата Канарские острова представляют собой заповедник с эндемичными растениями и животными, которых не встретишь больше нигде.

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2021

Где посмотреть фильм

ИВИ

Рейтинг фильма

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Обновлено 14 ноября 2025

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