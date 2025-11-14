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Постер фильма Миниатюрные хищники
Киноафиша Фильмы Миниатюрные хищники

Миниатюрные хищники

, 2019
Micro Killers
Испания / документальный / 18+
Постер фильма Миниатюрные хищники

О фильме

Уникальные кадры безжалостных и четко спланированных нападений насекомых.

Детали фильма

Страна Испания
Год выпуска 2019

Где посмотреть фильм

ИВИ

Рейтинг фильма

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Обновлено 14 ноября 2025

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