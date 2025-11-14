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Постер фильма Глазами жертвы
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Глазами жертвы

, 2019
Becoming Prey
Испания / документальный / 18+
Постер фильма Глазами жертвы

О фильме

Наблюдение за поведением хищника и его жертвы во время охоты.

Детали фильма

Страна Испания
Год выпуска 2019

Где посмотреть фильм

ИВИ

Рейтинг фильма

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Обновлено 14 ноября 2025

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