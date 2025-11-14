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Аэропорт Руасси-Шарль-Де-Голль, через который ежегодно проходит 66 миллионов пассажиров, является вторым по величине и загруженности узловым аэропортом Европы. Ежедневно до 1800 самолетов приземляются и взлетают с четырех посадочных полос с рекордной скоростью — один самолет каждые 30 секунд в пиковое время. Это невозможно без помощи самых передовых технологий. Фильм рассказывает о том, как аэропорту Руасси-Шарль-Де-Голль удается встречать, регистрировать и провожать на посадку более 230 тысяч пассажиров в день при минимальном уровне турбулентности.