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Постер фильма Аэропорт будущего
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Аэропорт будущего

, 2017
High Tech Airport
США / документальный, исторический / 18+
Постер фильма Аэропорт будущего

О фильме

Аэропорт Руасси-Шарль-Де-Голль, через который ежегодно проходит 66 миллионов пассажиров, является вторым по величине и загруженности узловым аэропортом Европы. Ежедневно до 1800 самолетов приземляются и взлетают с четырех посадочных полос с рекордной скоростью — один самолет каждые 30 секунд в пиковое время. Это невозможно без помощи самых передовых технологий. Фильм рассказывает о том, как аэропорту Руасси-Шарль-Де-Голль удается встречать, регистрировать и провожать на посадку более 230 тысяч пассажиров в день при минимальном уровне турбулентности.

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2017

Где посмотреть фильм

ИВИ

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Обновлено 14 ноября 2025

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