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Посвященный

Ordained
США / криминал / 18+

В ролях

Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Father Roy Craig
Сценарист Дерек Колстад, Robert Venditti
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Другие названия
Ordained

Рейтинг фильма

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Обновлено 13 ноября 2025

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