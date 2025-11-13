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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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5.6
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Internal Zero
5.6
Internal Zero
, 2025
Interior zero
Румыния / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
5.6
В ролях
Florin Caracala
Primarul
Cristina Draghici
Cristina
Ада Галес
Otilia
Lucian Ifrim
Domnul Ursu
Eugen Jebeleanu
Irina Movila
Emilian Oprea
Катя Паскарю
Liliana
Кристиан Поупэ
Александру Поточан
Traian
Дана Рогоз
Mihaela Sirbu
Режиссер
Eugen Jebeleanu
,
Eugen Jebeleanu
Сценарист
Ioana Moraru
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Румыния
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2025
Сборы в мире
$6 834
Производство
ICON production
Другие названия
Interior zero, Internal Zero, Εσωτερικό σημείο μηδέν
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Рейтинг фильма
5.6
Оцените
10
голосов
5.1
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 13 ноября 2025
Отзывы о фильме
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