Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Internal Zero
5.6
Киноафиша Фильмы Internal Zero
5.6

Internal Zero

, 2025
Interior zero
Румыния / драма / 18+
Постер фильма Internal Zero
5.6

В ролях

Florin Caracala
Primarul
Cristina Draghici
Cristina
Ада Галес
Otilia
Lucian Ifrim
Domnul Ursu
Eugen Jebeleanu
Irina Movila
Emilian Oprea
Катя Паскарю
Катя Паскарю
Liliana
Кристиан Поупэ
Александру Поточан
Александру Поточан
Traian
Дана Рогоз
Mihaela Sirbu
Режиссер Eugen Jebeleanu, Eugen Jebeleanu
Сценарист Ioana Moraru
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Румыния
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2025
Сборы в мире $6 834
Производство ICON production
Другие названия
Interior zero, Internal Zero, Εσωτερικό σημείο μηδέν

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 13 ноября 2025

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Два пшика лаком для волос на бумажное полотенце — и дома ощутимо чище: работает безотказно
Тяжёлые и пыльные шторы отдайте бабушке, это прошлый век: 4 способа оформить окно легко и современно
Сосиски за 67 рублей тащу из «Магнита» тележками и давлюсь слюнями: всю пачку со стола семья сметает за минуту
Как звали Якина и где снимали «Девчат»: только настоящий знаток Мосфильма ответит на все 5 вопросов (тест)
«Мне ок»: Аксенова встала грудью за фильм о Германии с оценкой 6.0 — от него у россиян «кровоточили глаза»
Свежий мини-сериал с оценкой 7.6 зайдет фанатам «Гангстерленда»: «актеры отличные, идея интересная»
«Шерлок» Камбербэтча — наивный дилетант с лупой на фоне этих трёх детективов: от №2 мурашки по коже даже 12 лет спустя
«Летят журавли», конечно, хороший фильм, но французы его стыдятся: даже поменяли ему название
Это аниме с 8.5 на IMDb такое крутое, что его обожает звезда «Обсессии»: «Включаю, когда прихожу домой»
В СССР этот фильм собрал в кино 50 млн зрителей — и только женщины покидали залы вне себя от гнева: «белая ворона» среди классики
Вместо «Первого отдела» НТВ покажет новинку «Один из нас» — без зомби и Джоэла, но со своей фишкой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше