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В основе фильма — летописная житийная повесть о Святом князе Александре Ярославиче Невском и документальные свидетельства его современников. Рассказ ведётся на фоне исторических событий середины XIII века, происходивших на бескрайних пространствах от Рима до Каракорума. Съёмки проходили в России, Монголии и Италии. Вместе с ведущими зрители побывают в древних русских городах. Доберутся до берегов Орхона в Монголии. Впервые окажутся в знаменитых архивах Ватикана.