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Постер фильма По следам Александра Невского
Киноафиша Фильмы По следам Александра Невского

По следам Александра Невского

, 2023
Po sledam Aleksandra Nevskogo
Россия / документальный / 18+
Постер фильма По следам Александра Невского

О фильме

В основе фильма — летописная житийная повесть о Святом князе Александре Ярославиче Невском и документальные свидетельства его современников. Рассказ ведётся на фоне исторических событий середины XIII века, происходивших на бескрайних пространствах от Рима до Каракорума. Съёмки проходили в России, Монголии и Италии. Вместе с ведущими зрители побывают в древних русских городах. Доберутся до берегов Орхона в Монголии. Впервые окажутся в знаменитых архивах Ватикана.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2023

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 11 ноября 2025

Отзывы о фильме

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