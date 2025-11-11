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Постер фильма Создавая разум
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Создавая разум

, 2023
Sozdavaya razum
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Создавая разум

О фильме

Об искусственном интеллекте и его создателях.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2023

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 11 ноября 2025

Отзывы о фильме

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