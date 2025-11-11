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Киноафиша Фильмы Зоино Стояние: Чудо под грифом "Секретно"

Зоино Стояние: Чудо под грифом "Секретно"

, 2023
Зоино Стояние: Чудо под грифом "Секретно"
Россия / документальный / 18+

О фильме

Фильм-расследование о потрясающем чуде ХХ века — Зоином стоянии. Это произошло в Куйбышеве (ныне – Самаре) в 1956 году. В доме №84 по улице Чкалова окаменела девушка Зоя, на вечеринке танцевавшая с иконой Николая Чудотворца. Это явление назвали «Зоиным стоянием» по имени девушки — Зои Карнауховой. Мы собрали в этом фильме секретные документы, уникальные свидетельства последних очевидцев чуда и детальные реконструкции произошедшего.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 53 минуты
Год выпуска 2023

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 11 ноября 2025

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