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Фильм-расследование о потрясающем чуде ХХ века — Зоином стоянии. Это произошло в Куйбышеве (ныне – Самаре) в 1956 году. В доме №84 по улице Чкалова окаменела девушка Зоя, на вечеринке танцевавшая с иконой Николая Чудотворца. Это явление назвали «Зоиным стоянием» по имени девушки — Зои Карнауховой. Мы собрали в этом фильме секретные документы, уникальные свидетельства последних очевидцев чуда и детальные реконструкции произошедшего.