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Постер мультфильма Кэрри и Суперкола
5.9
Киноафиша Фильмы Кэрри и Суперкола
5.9

Кэрри и Суперкола

, 2023
Carrie and Superkola
Южная Корея / анимация / 18+
Постер мультфильма Кэрри и Суперкола
5.9

В ролях

Чхве Ри
Carrie
Uhm Sang-hyun
Kola
Lee Da-eun-II
Режиссер Chun-Baek Lee
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2023
Сборы в мире $795 495
Другие названия
Carrie and Superkola, Carrie & Kola Siêu Phàm, Carrie ja Superkola

Рейтинг мультфильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 11 ноября 2025

Отзывы о мультфильме

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