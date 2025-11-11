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Большое путешествие в историю, попытка осмыслить, как менялась отечественная архитектура, какие события и личности влияли на эти изменения, и понять с каким багажом мы подошли ко дню сегодняшнему. Что создают современные архитекторы, и какой они видят архитектуру будущего. Мы надеемся, что наш фильм привлечёт внимание не только любителей русского зодчества, но и вызовет интерес у людей пока ещё далёких от яркого многообразия национального архитектурного наследия.