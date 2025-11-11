Фильм посвящен 100-летней годовщине смерти Павла Павловича Рябушинского и его семье. Наш фильм — это не просто биографическая зарисовка, это попытка разгадать феномен Павла Рябушинского, понять мотивы его масштабного меценатства, осознать глобальную миссию этого человека и оценить его вклад в отечественную культуру и историю. Главный герой фильма — Павел Рябушинский, его судьба, его успехи и неудачи, его политическая и предпринимательская деятельность. Также в фильме рассказывается и о всей династии, к которой он принадлежал. Мы исследуем принципы предпринимательства представителей старообрядческих семей, изучаем, как они умели вести дело, как сочетали бизнес и традиции. Кроме того, в нашем фильме мы оцениваем вклад Рябушинских в развитие русского искусства. Мы надеемся, что наш фильм вызовет интерес у современных зрителей к наследию дореволюционных предпринимателей и к их вкладу в развитие экономики, науки, образования, культуры и искусства России.