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Русский хозяин

, 2024
Russkiy hozyain
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Русский хозяин

О фильме

Фильм посвящен 100-летней годовщине смерти Павла Павловича Рябушинского и его семье. Наш фильм — это не просто биографическая зарисовка, это попытка разгадать феномен Павла Рябушинского, понять мотивы его масштабного меценатства, осознать глобальную миссию этого человека и оценить его вклад в отечественную культуру и историю. Главный герой фильма — Павел Рябушинский, его судьба, его успехи и неудачи, его политическая и предпринимательская деятельность. Также в фильме рассказывается и о всей династии, к которой он принадлежал. Мы исследуем принципы предпринимательства представителей старообрядческих семей, изучаем, как они умели вести дело, как сочетали бизнес и традиции. Кроме того, в нашем фильме мы оцениваем вклад Рябушинских в развитие русского искусства. Мы надеемся, что наш фильм вызовет интерес у современных зрителей к наследию дореволюционных предпринимателей и к их вкладу в развитие экономики, науки, образования, культуры и искусства России.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2024

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 11 ноября 2025

Отзывы о фильме

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