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Постер мультфильма Детективное агентство «ХРУМ», или Сказочный переполох
Киноафиша Фильмы Детективное агентство «ХРУМ», или Сказочный переполох

Детективное агентство «ХРУМ», или Сказочный переполох

, 2024
HRUM ili Skazochniy perepolokh
Россия / семейный, приключения, детский, детектив, анимация / 18+
Постер мультфильма Детективное агентство «ХРУМ», или Сказочный переполох

О фильме

Вас ждут захватывающие приключения начальника сказочной полиции Добрыни и сыщиков детективного агентства «ХРУМ» — школьника Макса и учительницы Марии Петровны. На сей раз весь сказочный мир перевернулся с ног на голову — злодеи превращаются в добряков, смелые становятся трусливыми, а страшные — красивыми. Сказочная полиция во главе с Добрыней не справляется с наплывом жалоб и обращений. На помощь приходят Мария Петровна и Макс. Детективное агентство «ХРУМ» начинает свою работу!

В ролях

Тимофей Попович
Тимофей Попович
Татьяна Усатова
Дмитрий Чукин
Андрей Сморжок
Юлия Чуракова
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2024

Рейтинг мультфильма

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Место в рейтинге
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Обновлено 11 ноября 2025

Отзывы о мультфильме

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