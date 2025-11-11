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Silk Road Mountain Race — это экстремальная велогонка в горах Кыргызстана. Райдеры должны преодолеть фиксированный маршрут длиной около 2000 км на полном самообеспечении. Общий набор высоты — 30 000 м, а температурный режим — от +40 до −15 градусов. На гонку приезжают велосипедисты со всего мира, но далеко не всем удается добраться до финишной линии. В 2023 году два парня из Москвы, Максим Лапчук и Саша Антипов, решили испытать себя в одной из самых сложных многодневок.