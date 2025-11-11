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Постер фильма Светлый старец Спиридон. Жизнь как чудо
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Светлый старец Спиридон. Жизнь как чудо

, 2024
Светлый старец Спиридон. Жизнь как чудо
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Светлый старец Спиридон. Жизнь как чудо

О фильме

«Тот, кто любит Спиридона, не останется без дома, без работы и без средств», – так говорят в народе об одном из самых почитаемых в России святых – святителе Спиридоне Тримифунтском. Мы привыкли приходить к нему с самыми простыми и насущными нуждами. Многотомная опись совершаемых только в наше время по молитвам к нему чудес поражает. При этом о его личности, чертах характера и удивительных человеческих качествах известно немного. Это первый большой фильм о святом Спиридоне Тримифунтском, съёмки которого прошли во всех местах его жизни и посмертного почитания – в России, Греции, Италии, Турции – и собрали самые потрясающие из совершённых им при жизни и после смерти, в наше время чудес.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2024

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 11 ноября 2025

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