«Тот, кто любит Спиридона, не останется без дома, без работы и без средств», – так говорят в народе об одном из самых почитаемых в России святых – святителе Спиридоне Тримифунтском. Мы привыкли приходить к нему с самыми простыми и насущными нуждами. Многотомная опись совершаемых только в наше время по молитвам к нему чудес поражает. При этом о его личности, чертах характера и удивительных человеческих качествах известно немного. Это первый большой фильм о святом Спиридоне Тримифунтском, съёмки которого прошли во всех местах его жизни и посмертного почитания – в России, Греции, Италии, Турции – и собрали самые потрясающие из совершённых им при жизни и после смерти, в наше время чудес.