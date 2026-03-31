Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Врач от Бога. Святитель Лука Крымский
Киноафиша Фильмы Врач от Бога. Святитель Лука Крымский

Врач от Бога. Святитель Лука Крымский

, 2025
Врач от Бога. Святитель Лука Крымский
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Врач от Бога. Святитель Лука Крымский

О фильме

Архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, великий хирург 20 века, учёный, доктор медицины, жил и работал более чем в 20 городах нашей страны. Он лечил не только тела, но и души людей, пробуждая их сердца к вере. Вместе с вами мы отправимся по самым значимым местам жизни святого. От посёлков на крайнем севере до жарких городов Узбекистана и Таджикистана. Узнаем, как чтут память святого сегодня. Сохранились ли дома и храмы, в которых он бывал? Какие чудеса происходят по молитвам к святителю Луке?

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2025

Где посмотреть фильм

ОККО

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 31 марта 2026
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Врач от Бога. Святитель Лука Крымский - смотреть в онлайн-кинотеатре

Врач от Бога. Святитель Лука Крымский
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
«Госуслуги» могут заменить мессенджер Макс: портал совсем скоро будет не узнать
Стоматологи богатеют на россиянах, которые чистят зубы так: роковую ошибку у раковины допускает большинство
Всего одна капля — и старые кухонные ножницы режут как новые: даже точильный камень не пригодится
Cериал Netflix с 8.2 на IMDb так хорош, что сам Неймар умолял в нем сняться: ему удалось, но футболиста многие «проворонили»
«Я весьма недурно кидаю каштаны» — не просто странная фраза Бильбо: объясняем, что он сказал Торину Дубощиту
Миллионы знают что Джек Воробей — капитан: а почему «Жемчужина» стала черной ответит 1% фанатов «Пиратов Карибского моря»
В этом тесте всего 1 вопрос, зато какой! Попробуйте угадать советский фильм, зашифрованный в ребусе
Кинг придумал самого страшного клоуна в истории из-за рекламы — вот почему Пеннивайз так выглядит
«И машину отнял, и тест прошел»: продолжите 5 смешных цитат из комедии «Мимино»
В ленивый вечер от скуки спасут эти 3 шикарных мини-детектива Netflix — у каждого от 7 баллов и выше на IMDb
Попросили ИИ нарисовать 5 фильмов СССР в стиле аниме, а вам предлагаем тест: угадайте, что это за киноленты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше