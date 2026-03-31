Архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, великий хирург 20 века, учёный, доктор медицины, жил и работал более чем в 20 городах нашей страны. Он лечил не только тела, но и души людей, пробуждая их сердца к вере. Вместе с вами мы отправимся по самым значимым местам жизни святого. От посёлков на крайнем севере до жарких городов Узбекистана и Таджикистана. Узнаем, как чтут память святого сегодня. Сохранились ли дома и храмы, в которых он бывал? Какие чудеса происходят по молитвам к святителю Луке?