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Это фильм о главном событии нашей истории – Крещении Руси. Оно создало нашу цивилизацию. Начавшись в Х веке, оно продолжается в России и теперь — каждый раз, когда человек обращается к Богу и принимает Таинство святого крещения. Фильм покажет, что то далёкое историческое событие – Крещение князем Владимиром на реке Днепр – принципиально важно для каждого живущего сегодня в России человека. А также мы увидим, как сегодня живут и проповедуют в удалённых уголках России современные миссионеры, которые сегодня продолжают дело князя Владимира.