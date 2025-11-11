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Постер фильма Крест над Россией
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Крест над Россией

, 2025
Крест над Россией
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Крест над Россией

О фильме

Это фильм о главном событии нашей истории – Крещении Руси. Оно создало нашу цивилизацию. Начавшись в Х веке, оно продолжается в России и теперь — каждый раз, когда человек обращается к Богу и принимает Таинство святого крещения. Фильм покажет, что то далёкое историческое событие – Крещение князем Владимиром на реке Днепр – принципиально важно для каждого живущего сегодня в России человека. А также мы увидим, как сегодня живут и проповедуют в удалённых уголках России современные миссионеры, которые сегодня продолжают дело князя Владимира.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 2025

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 11 ноября 2025

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