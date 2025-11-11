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Постер фильма Бесы. Вся правда о колдунах и экстрасенсах
Киноафиша Фильмы Бесы. Вся правда о колдунах и экстрасенсах

Бесы. Вся правда о колдунах и экстрасенсах

, 2025
Бесы. Вся правда о колдунах и экстрасенсах
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Бесы. Вся правда о колдунах и экстрасенсах

О фильме

Фильм о силах, стоящих за оккультизмом и эзотерикой. Через истории конкретных людей, которые обращались к эзотерике и тех, кто её в прошлом практиковал, фильм откроет зрителю, почему люди тянутся к магии и как происходит вовлечение человека в зависимость от магизма? В этом фильме собраны пронзительные и очень страшные истории людей, которые и обращались в прошлом к колдунам, и сами колдовали. Это истории невероятной борьбы и выползания из бесовской оккультной тьмы.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2025

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 11 ноября 2025

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