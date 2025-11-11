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Фильм о силах, стоящих за оккультизмом и эзотерикой. Через истории конкретных людей, которые обращались к эзотерике и тех, кто её в прошлом практиковал, фильм откроет зрителю, почему люди тянутся к магии и как происходит вовлечение человека в зависимость от магизма? В этом фильме собраны пронзительные и очень страшные истории людей, которые и обращались в прошлом к колдунам, и сами колдовали. Это истории невероятной борьбы и выползания из бесовской оккультной тьмы.