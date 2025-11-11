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9.1
Киноафиша Фильмы Ik Tere Kar K
9.1

Ik Tere Kar K

, 2025
Ik Tere Kar K
Индия, Канада / драма / 18+
9.1

В ролях

Prabh Gill
Jas
Kamal Khangura
Swaran
Jaskaran Grewal
Jung
Raj Dhaliwal
Baljeet
Sukhdev Barnala
Jas's father
Seema Kaushal
Jas's mother
Fateh Siyan
Fateh
Fatima Alvi
Harleen
Ravinder Mand
Wakil Singh
Brijesh Sharma
Swaran's Father
Режиссер Bunty Jandwalia
Сценарист Ajit Seerha
Композитор Gurcharan, Gurcharan Singh
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия / Канада
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2025
Сборы в мире $1 011
Производство BTown Motion Pictures, Team100X Entertainment
Другие названия
Ik Tere Kar K

Рейтинг фильма

9.1
Оцените 12 голосов
8.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 11 ноября 2025

Отзывы о фильме

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