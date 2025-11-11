Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
9.1
Киноафиша
Фильмы
Ik Tere Kar K
9.1
Ik Tere Kar K
, 2025
Ik Tere Kar K
Индия, Канада / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
9.1
В ролях
Prabh Gill
Jas
Kamal Khangura
Swaran
Jaskaran Grewal
Jung
Raj Dhaliwal
Baljeet
Sukhdev Barnala
Jas's father
Seema Kaushal
Jas's mother
Fateh Siyan
Fateh
Fatima Alvi
Harleen
Ravinder Mand
Wakil Singh
Brijesh Sharma
Swaran's Father
Режиссер
Bunty Jandwalia
Сценарист
Ajit Seerha
Композитор
Gurcharan
,
Gurcharan Singh
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия / Канада
Продолжительность
1 час 57 минут
Год выпуска
2025
Сборы в мире
$1 011
Производство
BTown Motion Pictures, Team100X Entertainment
Другие названия
Ik Tere Kar K
Еще
Рейтинг фильма
9.1
Оцените
12
голосов
8.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 11 ноября 2025
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Мой дикий друг. Возвращение домой
Отзывы
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Её личный ад
Рецензия
Отзывы
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Старые банки везу на дачу вместо помойки: за 10 минут превращаю их в дорогущий декор и зову соседей похвастаться
Сосиски за 67 рублей тащу из «Магнита» тележками и давлюсь слюнями: всю пачку со стола семья сметает за минуту
Тяжёлые и пыльные шторы отдайте бабушке, это прошлый век: 4 способа оформить окно легко и современно
«Шерлок» Камбербэтча — наивный дилетант с лупой на фоне этих трёх детективов: от №2 мурашки по коже даже 12 лет спустя
Как звали Якина и где снимали «Девчат»: только настоящий знаток Мосфильма ответит на все 5 вопросов (тест)
«Мне ок»: Аксенова встала грудью за фильм о Германии с оценкой 6.0 — от него у россиян «кровоточили глаза»
Свежий мини-сериал с оценкой 7.6 зайдет фанатам «Гангстерленда»: «актеры отличные, идея интересная»
«Невский» встречает «Машу и Медведя» в этом детективе с рейтингом 8.1 — и он даже Семенова уложил на лопатки: «Я зафанатела!»
Устали ждать 3-й сезон «Дандадана»? Дату выхода только что «спойлернули» – вот когда Момо вернется
Это аниме с 8.5 на IMDb такое крутое, что его обожает звезда «Обсессии»: «Включаю, когда прихожу домой»
«Летят журавли», конечно, хороший фильм, но французы его стыдятся: даже поменяли ему название
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667