Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Мать, обожающая смотреть корейские дорамы, решает прекратить химиотерапию, потеряв надежду на выздоровление. Её единственная мечта перед смертью — встретиться со своим главным кумиром корейских дорам, который приезжает в Манилу на серию мероприятий. Её четверо детей соглашаются работать вместе при условии, что после встречи с кумиром мать пройдёт курс терапии до того, как истечёт её время.
|13 ноября 2025
|ОАЭ
|18TC