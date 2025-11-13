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Постер фильма Встреча, приветствие и прощание
6.9
Встреча, приветствие и прощание - Трейлер
Киноафиша Фильмы Встреча, приветствие и прощание
6.9

Встреча, приветствие и прощание

, 2025
Meet, Greet & Bye
Филиппины / драма, семейный / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Встреча, приветствие и прощание
6.9
Пойду 0
Не пойду 0
Встреча, приветствие и прощание - Трейлер
Встреча, приветствие и прощание  Трейлер

О фильме

Мать, обожающая смотреть корейские дорамы, решает прекратить химиотерапию, потеряв надежду на выздоровление. Её единственная мечта перед смертью — встретиться со своим главным кумиром корейских дорам, который приезжает в Манилу на серию мероприятий. Её четверо детей соглашаются работать вместе при условии, что после встречи с кумиром мать пройдёт курс терапии до того, как истечёт её время.

В ролях

Пиоло Паскуаль
Tupe Lopez-Facundo
Joshua Garcia
Leonardo Lopez-Facundo
Juan Karlos Labajo
Geri Ann Lopez-Facundo
Джеффри Там
Renan Estuello
Marnie Lapus
Марисель Сориано
Baby Lopez-Facundo
Belle Mariano
Brad Lopez-Facundo
Kaila Estrada
Maxine Carlos
Kaori Oinuma
Jen
Matet De Leon
Jona
Madeleine Nicolas
Tere
Режиссер Кэти Гарсиа-Молина
Сценарист Кэти Гарсиа-Молина, Jonathan Albano, Patrick Valencia
Композитор Cesar Francis Concio
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Филиппины
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 13 ноября 2025
Дата выхода
13 ноября 2025 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $1 731 448
Производство ABS-CBN Studios
Другие названия
Meet, Greet & Bye, Encontros e Despedidas

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 10 ноября 2025

Трейлеры фильма

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Встреча, приветствие и прощание - Трейлер
Встреча, приветствие и прощание Трейлер
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