Удивительно атмосферная, даже по меркам классических «Щелкунчиков», по-настоящему рождественская версия балета со сцены Дрезденской оперы. Сказка рождается на глазах у зрителей – благодаря одному фантазёру и двум найденным им на рождественской ярмарке игрушкам – Щелкунчику и мыши. Мир детских фантазий, где куклы могут оживать, а диван с легкостью превращается в волшебные новогодние сани, встречается с идеальным миром юношеских грёз, где твоей прекрасной любви все рады, где нет тревог и сомнений, а есть лишь радость, красота и веселье. И пусть в реальности, да и в сказке, за счастье придётся сражаться, первая любовь стоит того. «Щелкунчик» из Дрездена в хореографии Аарона Уоткина и Джейсона Бичи – добрая, уютная балетная сказка, в которой наравне с мировыми звёздами уровня Иржи Бубеничика самое активное участие принимают юные студенты балетной школы. В красивых, действительно сказочных рождественских декорациях разворачивается хорошо знакомая, но от этого не менее любимая история про девочку и подаренного ей деревянного солдатика – слегка уродливый инструмент для колки орехов. Такие игрушки традиционны для больших ярмарок типа дрезденской – они и были здесь когда-то придуманы. На ярмарке впервые увидел Щелкунчика и Гофман, сделавший его героем своей сказки. Преодолев страхи, девочка сражается за любимую игрушку с полчищем мышей, и за свою смелость получает награду – прекрасного принца и волшебное царство сладостей в придачу. Если первый акт дрезденского «Щелкунчика» – это царство детского танца, очаровательного и изящного, убедительного и трогательного в своей вере в чудеса, это весёлая ярмарка, домашний праздник, битва на игрушечных лошадках и удивительное кружево зимнего леса, то второй акт – это праздник в царстве сладостей, шумное и пёстрое торжество (в котором участвуют и «ожившие» куклы Мари) в честь принца и его спасительницы. Но, как и любой сказке, этой тоже придётся закончиться: Мари проснётся, но вера в чудо не покинет её с завершением этого волшебного, теплого и счастливого сна, полного приключений и любви.