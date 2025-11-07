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Киноафиша Фильмы Моя дорогая Калифорния

Моя дорогая Калифорния

My Darling California
США / триллер, криминал / 18+

В ролях

Джессика Честейн
Джессика Честейн
Майки Мэдисон
Майки Мэдисон
Джош Бролин
Джош Бролин
Крис Пайн
Крис Пайн
Дон Чидл
Дон Чидл
Чарльз Мелтон
Чарльз Мелтон
Dan Matteucci
Крис Эванс
Крис Эванс
Сценарист Элайджа Байнум
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Другие названия
My Darling California

Рейтинг фильма

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Обновлено 7 ноября 2025

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