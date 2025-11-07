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Постер фильма Sand City
6.3
Киноафиша Фильмы Sand City
6.3

Sand City

, 2025
Sand City
Бангладеш / драма / 18+
Постер фильма Sand City
6.3

В ролях

Mostafa Monwar
Hasan
Victoria Chakma
Emma
Режиссер Mahde Hasan
Сценарист Mahde Hasan
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бангладеш
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2025
Другие названия
Sand City, Balur nogorite, Miasto z piasku

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 7 ноября 2025

Отзывы о фильме

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