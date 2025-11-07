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6.3
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Фильмы
Sand City
6.3
Sand City
, 2025
Sand City
Бангладеш / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.3
В ролях
Mostafa Monwar
Hasan
Victoria Chakma
Emma
Режиссер
Mahde Hasan
Сценарист
Mahde Hasan
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Бангладеш
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
2025
Другие названия
Sand City, Balur nogorite, Miasto z piasku
Еще
Рейтинг фильма
6.3
Оцените
10
голосов
5.9
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 7 ноября 2025
Отзывы о фильме
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