О фильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Фильмы
Злой гений
Злой гений
18+
Напомним о выходе в прокат
криминал
драма
триллер
Страна
США
Производство
Bond Street Station, Aggregate Films, August Night
Другие названия
Evil Genius
Режиссер
Кортни Кокс
В ролях
Патрисия Аркетт
Майкл Чернус
Гаррет Диллахант
Райан Эгголд
Дэвид Харбор
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
